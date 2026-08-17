Conifex Timber vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Conifex Timber hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,23 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Conifex Timber -0,200 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,0 Millionen CAD – eine Minderung von 32,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 33,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at