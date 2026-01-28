Conmed Aktie
WKN: 886793 / ISIN: US2074101013
|
28.01.2026 22:39:32
Conmed Corp. Profit Retreats In Q4
(RTTNews) - Conmed Corp. (CNMD) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $16.73 million, or $0.54 per share. This compares with $33.74 million, or $1.08 per share, last year.
Excluding items, Conmed Corp. reported adjusted earnings of $44.43 million or $1.43 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $373.19 million from $345.94 million last year.
Conmed Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $16.73 Mln. vs. $33.74 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $1.08 last year. -Revenue: $373.19 Mln vs. $345.94 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Conmed Corp.
|
27.01.26
|Ausblick: Conmed gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Conmed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Conmed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Conmed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Conmed Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Conmed Corp.
|31,00
|-4,32%