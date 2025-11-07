Conmed gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Conmed hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,09 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 337,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Conmed 316,4 Millionen USD umgesetzt.

