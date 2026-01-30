Conmed legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Conmed hat am 28.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,54 USD. Im letzten Jahr hatte Conmed einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Conmed in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 373,2 Millionen USD im Vergleich zu 343,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,51 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Conmed mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,53 Prozent gesteigert.

