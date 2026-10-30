Conmed legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Conmed hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Conmed 0,090 USD je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 335,6 Millionen USD, gegenüber 338,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at