Conmed Aktie
WKN: 886793 / ISIN: US2074101013
|
29.04.2026 23:42:21
CONMED Q1 Profit Jumps Despite Sales Decline; Raises FY26 Outlook
(RTTNews) - CONMED Corporation (CNMD) on Wednesday said its first-quarter profit more than doubled despite lower sales as margins improved. Looking forward, the company raised its full-year growth outlook.
Net sales declined 1.3% year-over-year to $317.0 million from $321.3 million last year. Sales were impacted by a $15.5 million drop from exiting certain gastroenterology (GI) products. Domestic revenue fell 5.8%, while international revenue rose 4.7%.
Net income more than doubled to $13.8 million or $0.45 per share, compared to $6.0 million or $0.19 per share last year. Adjusted earnings per share came in at $0.89, slightly below $0.95 last year.
Looking ahead, CONMED raised its full-year 2026 organic revenue growth outlook to 5.0% to 6.5% in constant currency. Reported revenue is now expected between $1.35 billion and $1.375 billion, compared to previous guidance of $1.345 billion to $1.375 billion. Adjusted earnings per share guidance remains at $4.30 to $4.45.
"Our 2025 momentum continued in the first quarter as we delivered revenue and adjusted earnings ahead of our expectations," said Patrick J. Beyer, CONMED's President and Chief Executive Officer. "We continue to concentrate our resources and investment on our higher-growth, higher-margin areas: minimally invasive surgery, smoke evacuation, and orthopedic soft tissue repair."
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Conmed Corp.
|
28.04.26
|Ausblick: Conmed veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Conmed vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: Conmed gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Conmed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Conmed verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Conmed Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Conmed Corp.
|31,00
|1,31%