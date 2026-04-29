Conmed Aktie

WKN: 886793 / ISIN: US2074101013

29.04.2026 23:42:21

CONMED Q1 Profit Jumps Despite Sales Decline; Raises FY26 Outlook

(RTTNews) - CONMED Corporation (CNMD) on Wednesday said its first-quarter profit more than doubled despite lower sales as margins improved. Looking forward, the company raised its full-year growth outlook.

Net sales declined 1.3% year-over-year to $317.0 million from $321.3 million last year. Sales were impacted by a $15.5 million drop from exiting certain gastroenterology (GI) products. Domestic revenue fell 5.8%, while international revenue rose 4.7%.

Net income more than doubled to $13.8 million or $0.45 per share, compared to $6.0 million or $0.19 per share last year. Adjusted earnings per share came in at $0.89, slightly below $0.95 last year.

Looking ahead, CONMED raised its full-year 2026 organic revenue growth outlook to 5.0% to 6.5% in constant currency. Reported revenue is now expected between $1.35 billion and $1.375 billion, compared to previous guidance of $1.345 billion to $1.375 billion. Adjusted earnings per share guidance remains at $4.30 to $4.45.

"Our 2025 momentum continued in the first quarter as we delivered revenue and adjusted earnings ahead of our expectations," said Patrick J. Beyer, CONMED's President and Chief Executive Officer. "We continue to concentrate our resources and investment on our higher-growth, higher-margin areas: minimally invasive surgery, smoke evacuation, and orthopedic soft tissue repair."

Nachrichten zu Conmed Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Conmed Corp.

mehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
07:27 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
