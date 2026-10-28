Conmed Aktie
WKN: 886793 / ISIN: US2074101013
|
28.10.2026 22:41:17
CONMED Q3 Profit Rises, Updates 2026 Guidance
(RTTNews) - CONMED Corporation (CNMD) on Wednesday, reported higher net income for the third quarter of 2026 compared with the same period a year earlier, despite a slight decline in net sales.
Net income increased to $19.796 million, or $0.66 per share, from $2.859 million, or $0.09 per share, in the third quarter of 2025. Net sales declined to $335.557 million from $337.926 million. Gross profit increased to $189.148 million from $166.119 million, while income from operations rose to $37.144 million from $11.879 million.
For the first nine months, net income increased to $56.695 million from $30.316 million, while net sales declined to $996.090 million from $1.002 billion. Earnings per share rose to $1.87 from $0.97.
CONMED updated its 2026 guidance and now expects net sales of $1.360 billion to $1.366 billion, compared with its prior range of $1.358 billion to $1.373 billion. Adjusted EPS is now expected at $4.54 to $4.61, versus the previous range of $4.48 to $4.60.
CNMD is currently trading after hours at $45.85 up $0.09 or 0.19 percent on the Nasdaq.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Conmed Corp.
|
27.10.26
|Ausblick: Conmed legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: Conmed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.07.26
|Ausblick: Conmed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.07.26
|Erste Schätzungen: Conmed präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.04.26
|Ausblick: Conmed veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Conmed Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Conmed Corp.
|40,80
|-3,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- ATX schlussendlich auf Richtungssuche -- DAX schließt höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.