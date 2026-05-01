Conmed: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Conmed präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 USD gegenüber 0,190 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 317,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 319,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at