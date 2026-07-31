Conmed stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Conmed lud am 29.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Conmed 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 343,8 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 343,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at