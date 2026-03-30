Connaught Ventures präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Connaught Ventures hat am 27.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at