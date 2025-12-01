Connaught Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Connaught Ventures präsentierte am 28.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Connaught Ventures ein Ergebnis je Aktie von -0,010 CAD vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,1 Millionen CAD – eine Minderung von 35,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,110 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,94 Prozent auf 0,37 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,66 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

