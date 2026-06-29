Connaught Ventures verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Connaught Ventures hat am 26.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Connaught Ventures vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at