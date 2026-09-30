Connect Biopharma Holdings Aktie
WKN DE: A2QR0E / ISIN: US2075231017
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30.09.2026 13:27:15
Connect Biopharma Advances Rademikibart Toward Phase 3 In COPD
(RTTNews) - Wednesday, Connect Biopharma Holdings (CNTB) reported positive topline results from a global Phase 2 study of rademikibart as an add-on treatment for acute exacerbations in adults with COPD and type 2 inflammation.
Rademikibart is an investigational anti-IL-4Ra antibody being developed to target type 2 inflammation in respiratory diseases.
Through Week 4, rademikibart reduced treatment failure by 81%, new moderate-to-severe COPD exacerbations by 85%, and new emergency department visits or hospital admissions by 100%, compared with placebo.
The treatment was well tolerated, with no new safety signals. Connect plans to engage with the FDA on a potential Phase 3 registrational program for rademikibart in COPD.
Connect Biopharma shares closed on Tuesday at $0.99, down 8.15%.
In the Premarket trading, shares are up 7.87% at $1.05.
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