Connect Biopharma legte Quartalsergebnis vor

Connect Biopharma gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Connect Biopharma vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,27 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Connect Biopharma 2,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5440,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at