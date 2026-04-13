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13.04.2026 06:31:29
Connect hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Connect präsentierte am 10.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4,130 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 44,93 Prozent auf 18,5 Millionen JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 33,5 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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