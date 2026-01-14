Connect: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Connect hat am 13.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,32 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -5,350 JPY je Aktie erzielt worden.

Connect hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,9 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 45,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at