ExxonMobil Aktie

ExxonMobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852549 / ISIN: US30231G1022

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21.07.2026 17:00:09

Connecticut Rep. James Himes Sold Over $31K Worth of ExxonMobil Holdings Stock: Here’s What You Should Know

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01.08.25 ExxonMobil Sector Perform RBC Capital Markets
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Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 23 780,00 1,93% Exxon Mobil Corp Cert. Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) 137,19 0,67% ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

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