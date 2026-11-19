ConnectM Technology Solutions hat sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

ConnectM Technology Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,640 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,9 Millionen USD – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ConnectM Technology Solutions 8,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at