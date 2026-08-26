ConnectM Technology Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ConnectM Technology Solutions hat am 24.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,32 USD gegenüber -1,920 USD im Vorjahresquartal.

ConnectM Technology Solutions hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at