ConnectM Technology Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ConnectM Technology Solutions äußerte sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ConnectM Technology Solutions -7,040 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,12 Prozent auf 8,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ConnectM Technology Solutions 9,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at