ConocoPhillips-Aktie nachbörslich stärker: ConocoPhillips und QatarEnergy planen LNG-Lieferungen nach Deutschland

Nach der Vereinbarung sollen ab 2026 jährlich zwei Millionen Tonnen LNG nach Deutschland gebracht werden, wie QatarEnergy am Dienstag mitteilte. Der Vertrag habe eine Laufzeit von 15 Jahren. Das Gas solle an den geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel geliefert werden. Zu dem Preis wolle man sich nicht äußern. Mit deutschen Unternehmen liefen weitere Gespräche über LNG-Lieferungen.

Im nachbörslichen NYSE-Handel notiert die ConocoPhillips zeitweise 0,12 Prozent stärker bei 123,99 US-Dollar.

Düsseldorf (Reuters)