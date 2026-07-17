ConocoPhillips Aktie

ConocoPhillips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045

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17.07.2026 14:54:13

ConocoPhillips buys into BP’s contract to redevelop Iraq’s supergiant Kirkuk oilfield

Oil major will acquire a 42% stake as US groups return to Iraq to counter China’s growing influence over Opec memberWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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