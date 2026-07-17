ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
|
17.07.2026 14:54:13
ConocoPhillips joins BP on redevelopment of supergiant Kirkuk oilfield
Oil major will acquire a 42% stake as US groups return to Iraq to counter China’s growing influence over Opec memberWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!