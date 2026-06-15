ConocoPhillips Aktie
WKN: 575302 / ISIN: US20825C1045
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15.06.2026 23:09:52
ConocoPhillips set to sign deal with Syria to revive gas production
Agreement will be first by a US energy major with Damascus as it aims to rebuild activity after years of civil warWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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