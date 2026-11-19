Conrad Industries stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Conrad Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,09 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,33 Prozent auf 69,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 83,6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at