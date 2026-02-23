Consensus Asset Management Registered B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Consensus Asset Management Registered B hat am 20.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Consensus Asset Management Registered B ein EPS von 0,130 SEK je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,5 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Consensus Asset Management Registered B einen Umsatz von 16,3 Millionen SEK eingefahren.

Consensus Asset Management Registered B hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,100 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,020 SEK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 64,77 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 6,21 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 69,06 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

