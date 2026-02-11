Consensus Cloud Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Consensus Cloud Solutions veröffentlichte am 09.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,10 Prozent auf 87,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 87,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 4,35 USD beziffert. Im Vorjahr waren 4,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,19 Prozent auf 349,70 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 350,38 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at