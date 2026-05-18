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18.05.2026 06:31:29
CONSERVAS ODERICH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
CONSERVAS ODERICH stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 BRL präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CONSERVAS ODERICH ein EPS von 1,53 BRL je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CONSERVAS ODERICH im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 184,4 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 177,8 Millionen BRL in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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