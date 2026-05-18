Conservas Oderich zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Conservas Oderich hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,86 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Conservas Oderich 1,53 BRL je Aktie verdient.

Conservas Oderich hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 184,4 Millionen BRL abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 177,8 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at