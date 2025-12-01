Consilium Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Consilium Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,46 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Consilium Acquisition A ein EPS von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at