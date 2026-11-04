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04.11.2026 06:31:28
Consilium Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Consilium Acquisition A stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Consilium Acquisition A ein EPS von -3,460 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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