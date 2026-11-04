Consilium Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Consilium Acquisition A stellte am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Consilium Acquisition A ein EPS von -3,460 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at