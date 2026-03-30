Consilium Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Consilium Acquisition A hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,61 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Consilium Acquisition A ein EPS von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 USD. Im Vorjahr waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at