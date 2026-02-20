|
Consilium (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Consilium (B) hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,670 SEK erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 160,6 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 119,7 Millionen SEK.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 4,31 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -3,970 SEK je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Consilium (B) mit einem Umsatz von insgesamt 522,00 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 576,30 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um -9,42 Prozent verringert.
