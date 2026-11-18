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18.11.2026 06:31:28
Consilium (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Consilium (B) präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,27 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -1,970 SEK je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 106,2 Millionen SEK – eine Minderung von 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 120,6 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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