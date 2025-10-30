Consolidated Construction Consortium: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Consolidated Construction Consortium äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 INR gegenüber 1,16 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 660,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 566,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at