Consolidated Construction Consortium: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Consolidated Construction Consortium hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,25 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Consolidated Construction Consortium mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 449,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 129,52 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,77 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,16 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 62,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,95 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,82 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at