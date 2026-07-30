Consolidated Construction Consortium hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Consolidated Construction Consortium lud am 28.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Consolidated Construction Consortium vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 134,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,20 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 513,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at