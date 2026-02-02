Consolidated Construction Consortium öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Consolidated Construction Consortium ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Consolidated Construction Consortium die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 INR, nach -0,280 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 741,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Consolidated Construction Consortium einen Umsatz von 521,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at