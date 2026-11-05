Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
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05.11.2026 23:01:23
Consolidated Edison Inc. Announces Rise In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Consolidated Edison Inc. (ED) reported a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $766 million, or $2.06 per share. This compares with $688 million, or $1.90 per share, last year.
Excluding items, Consolidated Edison Inc. reported adjusted earnings of $766 million or $2.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $4.913 billion from $4.530 billion last year.
Consolidated Edison Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $766 Mln. vs. $688 Mln. last year. -EPS: $2.06 vs. $1.90 last year. -Revenue: $4.913 Bln vs. $4.530 Bln last year.
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