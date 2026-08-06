Consolidated Edison Inc. Profit Rises In Q2

(RTTNews) - Consolidated Edison Inc. (ED) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings came in at $308 million, or $0.83 per share. This compares with $246 million, or $0.68 per share, last year.

Excluding items, Consolidated Edison Inc. reported adjusted earnings of $308 million or $0.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.2% to $4.069 billion from $3.595 billion last year.

Consolidated Edison Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $308 Mln. vs. $246 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.68 last year. -Revenue: $4.069 Bln vs. $3.595 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.00 To $ 6.20