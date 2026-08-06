Consolidated Edison Aktie
WKN: 911563 / ISIN: US2091151041
|
06.08.2026 23:28:14
Consolidated Edison Inc. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Consolidated Edison Inc. (ED) announced earnings for its second quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $308 million, or $0.83 per share. This compares with $246 million, or $0.68 per share, last year.
Excluding items, Consolidated Edison Inc. reported adjusted earnings of $308 million or $0.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 13.2% to $4.069 billion from $3.595 billion last year.
Consolidated Edison Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $308 Mln. vs. $246 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.68 last year. -Revenue: $4.069 Bln vs. $3.595 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 6.00 To $ 6.20
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Consolidated Edison Inc.
Analysen zu Consolidated Edison Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Consolidated Edison Inc.
|93,28
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.