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04.06.2026 06:31:29
Consolidated First Fund Capital: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Consolidated First Fund Capital lud am 01.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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