Consolidated First Fund Capital mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Consolidated First Fund Capital hat am 01.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,1 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at