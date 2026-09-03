Consolidated First Fund Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Consolidated First Fund Capital präsentierte am 31.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Consolidated First Fund Capital ein EPS von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at