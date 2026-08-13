Consolidated Securities gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Consolidated Securities hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 9,72 INR gegenüber 9,36 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Consolidated Securities in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 690,7 Millionen INR im Vergleich zu 586,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at