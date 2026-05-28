Consolidated Securities hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Consolidated Securities präsentierte in der am 26.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 8,52 INR gegenüber 8,32 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 686,4 Millionen INR gegenüber 556,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 37,80 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 31,64 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,12 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,53 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at