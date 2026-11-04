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04.11.2026 06:31:28
Consolidated Securities zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Consolidated Securities gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,95 INR gegenüber 10,73 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 759,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 618,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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