Reinet Investments SCA Aktie
WKN DE: A0Q9J4 / ISIN: LU0383812293
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18.11.2026 07:00:15
CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2026
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Reinet Investments SCA / Key word(s): Quarter Results
The Board of Reinet Investments Manager S.A. announces the results of Reinet Investments S.C.A. for the six-month period ended 30 September 2026.
The announcement is available here: Company Announcement
Reinet Investments S.C.A.
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|Reinet Investments SCA
|35, Boulevard Prince Henri
|1724 Luxemburg
|Luxemburg
|Phone:
|+352 22 72 53
|E-mail:
|info@reinet.com
|ISIN:
|LU0383812293
|Valor:
|4503016
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Frankfurt, Munich, Tradegate BSX
|LEI Code:
|222100830RQTFVV22S80
|EQS News ID:
|2437272
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2437272 18-Nov-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Reinet Investments SCA
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18.11.26
|CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED 30 SEPTEMBER 2026 (EQS Group)
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17.11.26
|REINET INVESTMENTS S.C.A. SHARE BUYBACK PROGRAMME – UPDATE 17 November 2026 (EQS Group)
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10.11.26
|REINET INVESTMENTS S.C.A. SHARE BUYBACK PROGRAMME – UPDATE 10 November 2026 (EQS Group)
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03.11.26
|REINET INVESTMENTS S.C.A. SHARE BUYBACK PROGRAMME – UPDATE 3 November 2026 (EQS Group)
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27.10.26
|REINET INVESTMENTS S.C.A. SHARE BUYBACK PROGRAMME – UPDATE 27 October 2026 (EQS Group)
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21.10.26
|Appointment of Chief Financial Officer (EQS Group)
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21.10.26
|NET ASSET VALUE OF REINET FUND S.C.A., F.I.S. AS AT 30 SEPTEMBER 2026 (EQS Group)
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20.10.26
|REINET INVESTMENTS S.C.A. SHARE BUYBACK PROGRAMME – UPDATE 20 October 2026 (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Reinet Investments SCA
|23,60
|2,61%