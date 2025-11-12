Consolidated Water: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Consolidated Water lud am 10.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Consolidated Water 35,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 33,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at