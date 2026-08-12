Consolidated Water: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Consolidated Water hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,24 USD. Im letzten Jahr hatte Consolidated Water einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32,9 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 2,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at