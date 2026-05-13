Consolidated Water öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Consolidated Water lud am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 30,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 11,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at